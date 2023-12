Mosebach neuer Vorsitzender der Landespressekonferenz MV

Der Leiter des ZDF-Landesstudios, Bernd Mosebach, steht an der Spitze der Landespressekonferenz (LPK) in Mecklenburg-Vorpommern. Die Vereinigung der landespolitischen Korrespondenten wählte den 57-Jährigen am Dienstagabend in Schwerin einstimmig zu ihrem neuen Vorsitzenden. Mosebach löst in diesem Amt den stellvertretenden Chefredakteur der „Schweriner Volkszeitung“, Stefan Koslik, ab.

Koslik hatte den Verband sieben Jahre lang geführt, mit Blick auf seinen bevorstehenden beruflichen Ruhestand aber auf eine neuerliche Kandidatur verzichtet. Dem LPK-Vorstand gehören weiterhin Axel Seitz vom NDR und Silke Hasselmann, MV-Landeskorrespondentin von Deutschlandradio, an. Neu in den Vorstand gewählt wurden Udo Roll und Karin Koslik, beides Redakteure der „Schweriner Volkszeitung“.

Die Landespressekonferenz veranstaltet regelmäßig Pressekonferenzen mit Landespolitikern und Vertretern des öffentlichen Lebens. Dabei bietet sie Journalisten die Möglichkeit, politische Entscheidungen kritisch zu hinterfragen, Forderungen an Politik und Verbände aufzunehmen und die dabei gewonnenen Informationen dann in Zeitungen und elektronischen Medien zu verbreiten. Der Landespressekonferenz gehören als ordentliche Mitglieder knapp 40 Journalisten regionaler und überregionaler Medien sowie fast 30 Vertreter von Organisationen und Verbänden als außerordentliche Mitglieder an.

