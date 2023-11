Hansa Rostock wohl ohne Bachmann in Karlsruhe

Rostock (dpa/lmv). Der FC Hansa Rostock muss am Wochenende in der Partie beim Karlsruher SC voraussichtlich auf Mittelfeldspieler Janik Bachmann verzichten. Der 27-Jährige fällt wahrscheinlich erkrankt aus, sagte Trainer Alois Schwartz am Donnerstag. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) treffen die mit 16 Zählern punktgleichen Teams aufeinander. Schwartz trainierte die Karlsruher von 2017 bis 2020.

Die Hansa-Profis Patrick Nkoa, John-Patrick Strauß und Nico Neidhart werden im Südwesten Deutschlands definitiv ausfallen. Linksverteidiger Lukas Scherff hat noch Trainingsrückstand, aber der 27-Jährige sei auf einem „guten Weg“. Bei Innenverteidiger Jonas David müsse man sehen, ob es nach seiner Verletzung beim 2:3 gegen St. Pauli für das Spiel am Wochenende reiche, sagte der Hansa-Coach.

Schwartz warnte vor der Spielstärke des Tabellen-14. aus Karlsruhe, deutete aber auch die Inkonstanz des Gegners um den ehemaligen Bundesliga-Profi Lars Stindl an. „Sie kriegen es auch nicht immer so hin, deswegen sind sie von der Punktzahl sehr ähnlich wie wir“, meinte der Rostocker Coach. Hansa ist derzeit Tabellen-15.

