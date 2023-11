Unfall mit Räumfahrzeug auf glatter Straße - Zwei Verletzte

Bei einem Unfall mit einem Räumfahrzeug des Winterdienstes sind am Mittwochabend auf schneeglatter Straße bei der Stadt Anklam in Mecklenburg-Vorpommern zwei Männer leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, habe ein 57 Jahre alter Mann mit seinem Auto das Schiebeschild eines entgegenkommenden Räumfahrzeuges gestreift und sich daraufhin gedreht. Dabei sei er mit einem entgegenkommenden Transporter zusammengestoßen, der hinter dem Räumfahrzeug fuhr.