CEV Cup: SSC droht das Aus im Achtelfinale

Dreimal in Folgte trifft der SSC Palmberg Schwerin auf den Dresdner SC. Im Achtelfinal-Hinspiel um den CEV Cup kommt es zum ersten Duell. Und in dem vergibt der SSC etliche Chancen.

Schwerin (dpa/mv). Nach der Niederlage im Supercup und Pokal-Viertelfinale droht den Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin nun auch das frühe Aus im CEV Cup. Im deutschen Duell verlor der in Bundesliga bislang ungeschlagene Spitzenreiter am Mittwochabend das Achtelfinal-Hinspiel beim Dresdner SC trotz phasenweise deutlichen Führungen mit 0:3 (28:30, 23:25, 22:25).

Im Rückspiel am kommenden Dienstag muss die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski nun mindestens 3:1 gewinnen, um einen Entscheidungssatz zu erzwingen. Bei einem 3:2-Erfolg des SSC würde Dresden dagegen einen Punkt erhalten und damit das Viertelfinale erreichen.

Schwerin vergab im ersten Durchgang die große Möglichkeit, 1:0 in Führung zu gehen. Die Mecklenburgerinnen lagen bereits 18:12 vorn und konnten in der Schlussphase dann drei Chancen zum Satzgewinn nicht verwerten. Ähnlich verlief der zweite Abschnitt, in dem der SSC wieder einen zwischenzeitlichen Vorsprung von sechs Punkten (15:9) verspielte. Im ebenfalls lange Zeit umkämpften dritten Satz nutzte der DSC dann den zweiten von drei Matchbällen zum Sieg.

Vier Tage nach dem Rückspiel empfängt der SSC den DSC zum Bundesliga-Duell. Für das Koslowski-Team ist es das dritte Aufeinandertreffen in Folge mit den Dresdnerinnen.

