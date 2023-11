Mutmaßliche Zigarettendiebe gefasst: 10.000 Euro Schaden

Zwei mutmaßliche Automatensprenger hat die Polizei am Dienstagmorgen im Landkreis Rostock gestellt. Am Mittwochmorgen waren dort in Viecheln und Altkalen Zigarettenautomaten in die Luft gejagt worden, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten fassten danach zwei Verdächtige im Alter von 18 und 21 Jahren. Einsatzkräfte durchsuchten die Wohnungen der beiden Männer. Gegen sie laufen nun Ermittlungen wegen des Verdachts, für die beiden Sprengstoffexplosionen verantwortlich zu sein. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.