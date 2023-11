Studie: Gesunde Ernährung ist Menschen im Norden wichtig

Gesunde Ernährung ist Menschen im Norden laut einer Studie wichtig. Etwa neun von zehn Menschen gaben das bei einer Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK) an, wie die Versicherung am Mittwoch mitteilte. Wichtiger noch als gesunde Ernährung sei aber, dass das Essen schmecke. 99 Prozent der Befragten aus den Bundesländern Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Hamburg gaben das bei der Befragung an. Gesundes Essen hielten 92 Prozent für wichtig oder sehr wichtig.

Lebensmittel liegen in einem Einkaufswagen in einem Supermarkt.

Obwohl gesunde und nachhaltige Ernährung den Menschen wichtig sei, seien Erkrankungen aufgrund eines ungesunden Lebensstils seit Jahren auf dem Vormarsch, teilte die Krankenkasse mit. „Herzkreislaufmedikamente wie Blutdrucksenker sind auch in Bremen die mit Abstand am häufigsten verordneten Arzneimittel“, sagte die Leiterin der TK in Bremen, Sabrina Jacob. Oft fehle den Menschen laut der Studie Zeit, um sich gesünder zu ernähren.

Fleischesser sind laut der Erhebung darüber hinaus weiterhin in der Überzahl. 77 Prozent gaben an regelmäßig Fleisch zu essen. Zwei Prozent gaben an sich vegetarisch oder vegan zu ernähren, 19 Prozent essen überwiegend pflanzliche Produkte.

