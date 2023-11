Im Nordosten war es im Herbst im Mittel 11,5 Grad warm

Im diesjährigen Herbst hat das Temperaturmittel in Mecklenburg-Vorpommern nach einer vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdiensts bei 11,5 Grad gelegen. Das langjähriger Mittel wurde mit 9,0 Grad angegeben. „Der zurückliegende September war dort sogar der Wärmste“, teilte der DWD am Mittwoch mit. In der Niederschlagsbilanz standen für die vergangenen drei Monate 200 Liter pro Quadratmeter. 355 Stunden schien die Sonne.