Meteorologen: Schneefall klingt in der Nacht ab

In fast allen Landesteilen Mecklenburg-Vorpommerns war am Mittwochfrüh Schneeschaufeln angesagt. Es fielen drei bis zehn Zentimeter Schnee und das bei teils leichtem Dauerfrost, wie der Deutschen Wetterdienst (DWD) mitteilte. Das kalte Wetter bleibt, in der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen auf minus zwei bis minus sieben Grad. Allerdings klinge der Schneefall in der Nacht zum Donnerstag von Westen her ab. Landesweit kam es am Mittwoch verstärkt zu Glatteisunfällen und Verkehrsbehinderungen. Vor allem außerhalb geschlossener Ortschaften waren viele Straßen bis zum Mittag noch nicht geräumt.