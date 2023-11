Sicherheitsmaßnahmen: Zettel und Stift statt Computer

Stralsund (dpa/mv). Nach der Trennung von IT-Systemen des Landkreises Vorpommern-Rügen vom Netz arbeiten Fachleute an einer Lösung des Problems. Die Verwaltung hatte am Dienstagabend bekannt gegeben, dass die Systeme aus Sicherheitsgründen vorsorglich getrennt worden seien. Ob es sich um einen Cyber-Angriff handele, sagte eine Landkreissprecherin am Mittwochmorgen nicht. Voraussichtlich am Nachmittag wisse man mehr auch über das Ausmaß des Problems.

Die Verwaltung sie nur noch telefonisch oder persönlich erreichbar. Fachanwendungen beispielsweise für die Kfz-Zulassung funktionierten nicht. Bestimmte bereits vereinbarte Termine fänden statt, etwa Untersuchungen von Vorschulkindern im Gesundheitsamt oder auch Termine im Jobcenter. Anliegen würden handschriftlich festgehalten. Viele Fachanwendungen seien an das Land oder den Bund gekoppelt und vorsorglich getrennt worden.

Unterdessen wurde bekannt, dass das Planungsunternehmen Inros Lackner in Rostock von einem Cyber-Angriff betroffen ist. Es komme zu erheblichen Störungen bei der Kommunikation und im Arbeitsablauf, hieß es auf der Website. Man arbeite an der Wiederherstellung der Systeme. Das Unternehmen plant nach eigenen Angaben Gebäude, darunter auch Brücken, Hafenanlagen, aber auch Schulen und Forschungseinrichtungen.

Erst vor anderthalb Wochen war ein Hackerangriff auf die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) bekannt geworden. Die Arbeit des Nahverkehrsunternehmens in Mecklenburg-Vorpommerns größter Stadt ist weiterhin eingeschränkt. So kommt es nach Angaben des Unternehmens von Anfang der Woche weiter zu massiven Störungen in der Kommunikation und im Vertrieb. Fahrkarten könnten an Automaten nur mit Bargeld gekauft werden.

Laut Innenministerium hat das Computer-Notfall-Team des Landes Mecklenburg-Vorpommern (CERT) die Fälle auf dem Schirm. Nähere Angaben machte eine Sprecherin zunächst nicht.

