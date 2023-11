Festspiele MV präsentieren Programm für Sommersaison 2024

Einen Tag vor Beginn des Festspielwinters gibt das Klassikfestival Festspiele Mecklenburg-Vorpommern einen Ausblick auf die Sommersaison 2024. Zur Vorstellung des Programms werden am Mittwoch in Schwerin auch die Preisträger in Residence der kommenden Spielzeit erwartet. Ausgewählt werden jeweils herausragende Solisten und Ensembles, die beim Nachwuchswettbewerb Junge Elite in vorhergehenden Jahren die Juroren überzeugten. 2023 hatte der litauische Akkordeonspieler Akkordeonist Martynas Levickis der Spielzeit seinen besonderen Stempel aufgedrückt.