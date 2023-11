Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß in Parchim

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen sind in Parchim drei Menschen verletzt worden. Aus zunächst unbekannter Ursache kam der Fahrer eines Kleintransporters am Dienstagnachmittag von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten beide Fahrer und die Beifahrerin des Transporters mit Verletzungen ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen sei ein Totalschaden in zunächst unbekannter Höhe entstanden. Die Unfallstelle war für etwa eine Stunde voll gesperrt.