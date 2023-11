Landesregierung will MV-Schutzfonds vorfristig auflösen

Mecklenburg-Vorpommern will bereits Ende 2023 und damit ein Jahr früher als geplant aus dem Milliarden schweren MV-Schutzfonds aussteigen. Diesen Vorschlag werde die Landesregierung dem Landtag unterbreiten, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin. Statt der für 2024 geplanten ersten Tilgungsrate von 270 Millionen Euro sollten im kommenden Jahr bereits 415 Millionen Euro des 2,85 Milliarden Euro umfassenden Sonderkredits zur Bewältigung der Corona-Krise zurückgezahlt werden. Noch nicht beantragte, aber zulässige Lohnhilfen für Unternehmen oder noch ausstehende Investitionen etwa in die Digitalisierung der Schulen würden aus Rücklagen des Landes finanziert.

Schwerin (dpa/mv). Mecklenburg-Vorpommern will bereits Ende 2023 und damit ein Jahr früher als geplant aus dem Milliarden schweren MV-Schutzfonds aussteigen. Diesen Vorschlag werde die Landesregierung dem Landtag unterbreiten, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin. Statt der für 2024 geplanten ersten Tilgungsrate von 270 Millionen Euro sollten im kommenden Jahr bereits 415 Millionen Euro des 2,85 Milliarden Euro umfassenden Sonderkredits zur Bewältigung der Corona-Krise zurückgezahlt werden. Noch nicht beantragte, aber zulässige Lohnhilfen für Unternehmen oder noch ausstehende Investitionen etwa in die Digitalisierung der Schulen würden aus Rücklagen des Landes finanziert.

Mit dieser Entscheidung reagierte die Landesregierung offenkundig vorsorglich auf das Verfassungsgerichtsurteil zum Bundeshaushalt. Die Karlsruher Richter hatten beanstandet, dass der Bund 60 Milliarden Euro, die ursprünglich zur Bekämpfung der Corona-Folgen eingeplant waren, 2023 unter anderem für Klimaschutzprojekte einsetzen wollte. „Die gute Nachricht ist, dass Mecklenburg-Vorpommern - anders als der Bund - freie Corona-Mittel nicht umgewidmet hat, zum Beispiel in den Energiefonds“, betonte Schwesig. Doch räumte Finanzminister Heiko Geue (SPD) ein, dass die Regelungen zum MV-Schutzfonds noch nicht bis ins Detail einer verfassungsrechtlichen Prüfung unterzogen worden seien.

Der Landesrechnungshof und Teile der Opposition hatten kritisiert, dass Mittel aus dem MV-Schutzfonds auch für Vorhaben eingesetzt wurden, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Corona-Pandemie standen. So wurde etwa ein Sondervermögen über 360 Millionen Euro für die beiden Unikliniken in Rostock und Greifswald eingerichtet.

