Experten rechnen mit Beginn der Grippewelle im Dezember

Gesundheitsexperten gehen davon aus, dass die Zahl der Grippeerkrankungen im Dezember in Mecklenburg- Vorpommern ansteigen wird. „Die meisten nachgewiesenen Infektionen sind im Moment auf das Corona-Virus zurückzuführen. Die Grippesaison steht uns jedoch noch bevor“, sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Montag in Schwerin. Die Zahl der Atemwegserkrankungen sei in der vergangenen Woche im Vergleich zur Vorwoche leicht rückläufig gewesen.