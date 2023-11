Meyer: Brauchen Sicherheit für Wasserstoff-Projekte

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) erwartet vom Bundeswirtschaftsminister zeitnah Klarheit für die Finanzierung der Wasserstoff-Projekte im Nordosten. Es brauche ein klares Signal für die Ansiedlungsprojekte der Länder, in MV insbesondere für die IPCEI-Förderung der Wasserstoffwirtschaft, sagte der SPD-Politiker am Montag nach Beratungen der Wirtschafts- und Energieminister von Bund und Ländern in Berlin.