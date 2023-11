Straßenwärter-Warnstreik: Probleme beim Winterdienst möglich

Im Zuge bundesweiter Streikaktionen im Öffentlichen Dienst sind an diesem Dienstag auch die Straßenwärter in Mecklenburg-Vorpommern zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. „Durch den Streikaufruf kann es zu personellen Engpässen im Winterdienst kommen“, warnte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr am Montag.