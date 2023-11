DB fährt bis 2041 auf der Linie RE1 Hamburg-Schwerin-Rostock

Die beliebte Regionalzugstrecke RE1 von Hamburg über Schwerin nach Rostock wird bis 2041 von der DB Regio bedient. In einem seit Oktober 2022 laufenden Vergabeverfahren war ein Betreiber ab Dezember 2027 für eine Laufzeit von 14 Jahren gesucht worden - jetzt fiel die Entscheidung der Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein, wie das Wirtschaftsministerium in Schwerin am Montag mitteilte.