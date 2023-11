Ermittlungen Zwei Festnahmen nach versuchten Raubüberfällen in Waren

Nach zwei versuchten Raubüberfällen auf eine Tankstelle und einen Supermarkt in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat die Polizei die mutmaßlichen Täter festgenommen. Die Beamten durchsuchten am Freitag die Wohnräume des 21- und 27-Jährigen und hielten einen der beiden auf, als dieser durch ein Fenster flüchten wollte, wie die Polizei am Montag mitteilte.