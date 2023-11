Start für Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern

Rostock (dpa/mv). Vier Wochen vor dem Weihnachtsfest stimmen sich viele Städte Mecklenburg-Vorpommerns mit bunten Weihnachtsmärkten auf die Adventszeit ein. Der größte wird am Montag in Rostock eröffnet, wo auf einer etwa drei Kilometer langen Meile in der Innenstadt zahlreiche Stände, Bühnen und Fahrgeschäfte aufgebaut wurden.

Auch in Schwerin und Wismar starten die Weihnachtsmärkte am Montag. In Stralsund eröffnet Oberbürgermeister Alexander Badrow um 17.00 Uhr das vorweihnachtliche Vergnügen und den laut Stadt „ältesten Weihnachtsmarkt rund um die Ostsee“ mit dem Einschalten der festlichen Beleuchtung. In Neubrandenburg wird der weihnachtliche Weberglockenmarkt am Dienstag eröffnet, am Donnerstag folgt die Hansestadt Greifswald mit ihrem Markt.

