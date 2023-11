Handwerkskammer: zu wenig Fachkräfte für Klimawende

Die Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern (HWK) hat vor einem Mangel an Fachkräften bei der Umsetzung der Klimawende gewarnt. „Wir haben zu wenige Fachleute, die Ladesäulen beziehungsweise Photovoltaikanlagen installieren oder Häuser sanieren“, sagte HWK-Präsident Axel Hochschild anlässlich der HWK-Vollversammlung am Wochenende in Rostock.