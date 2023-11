Einfamilienhaus brennt: Lebloser Mann gefunden

In einem in Brand geratenen Einfamilienhaus im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist ein lebloser Mann gefunden worden. Während der Löscharbeiten sei der 46-Jährige am Sonntag geborgen worden, teilte die Polizei mit. Kurz danach sei er gestorben. Wieso das Feuer im Obergeschoss des Hauses in Steegen ausbrach, war zunächst noch unklar. Eine 70-jährige Bewohnerin kam den Angaben zufolge bei Verwandten unter, weil das Haus unbewohnbar ist. Der Schaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.