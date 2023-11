2:3 im Nordduell: Hansa gegen St. Pauli knapp geschlagen

Rostock (dpa/lmv). Der FC Hansa Rostock hat sich im brisanten Nordduell der 2. Fußball-Bundesliga dem FC St. Pauli knapp mit 2:3 (1:3) geschlagen geben müssen. Vor 27 100 Zuschauern brachte Junior Brumado die Rostocker per Handelfmeter früh in Führung (9. Minute). St. Pauli glich durch einen Distanzschuss von Manolis Saliakas postwendend aus (15.) und erhöhte noch vor der Halbzeitpause durch die Treffer von Marcel Hartel (18.) und Oladapo Afolayan (23.) auf 3:1. In der heißen Schlussphase verkürzte Hansa per Foulelfmeter durch Brumado auf 2:3 (78.). Der Ausgleich blieb den Rostockern trotz weiteren Top-Chancen durch Brumado (87.) und Kevin Schumacher (90.) jedoch verwehrt.

Während der FC St. Pauli seine Tabellenführung verteidigte, muss sich Hansa als Tabellen-14. wieder Richtung Abstiegszone orientieren.

