Hund mit Läufer, Hund mit Radfahrer oder acht Hunde vor einem Wagen - bei den Deutschen Meisterschaften im Schlittenhundesport werden am Wochenende bei Schwerin 170 Musher und 1000 Zugtiere erwartet.

Buntes Deutsche Meisterschaft im Schlittenhunderennen in Plate

Schwerin (dpa/mv). Die Elite des deutschen Schlittenhundesports trifft am Samstag (9.00 Uhr) und Sonntag in Plate bei Schwerin aufeinander. Der Verband Deutscher Schlittenhundesportvereine erwartet im Motorcross-Park in der kleinen Gemeinde 170 Musher und etwa 1000 Hunde zu den Deutschen Meisterschaften.

Bei den Tieren handelt es sich nicht nur um Huskys, wie Rennleiterin Candy Zebedies sagte. Auch Hunde anderer Rassen wie Australian Shepherd, Border Collie oder Malinois - ein belgischer Schäferhund - seien mit ihren Herrchen oder Frauchen am Start.

Die Gespannwagen auf Rädern statt auf Kufen werden laut Zebedies von vier, sechs oder acht Hunden über eine Strecke von 5,2 Kilometern gezogen. Geschwindigkeiten bis zu 45 Kilometern pro Stunde werden dem Verband zufolge erreicht.

Es gibt aber auch Kategorien, in denen Läufer mit ihrem Hund über diese Strecke antreten - das sogenannte Canicross. Außerdem gehen nach Worten von Candy Zebedies Sportler in den Wettkampfklassen Bike und Hund sowie Scooter und Hund an den Start.

Absolviert werden den Angaben zufolge jeweils zwei Läufe, die zusammengerechnet werden. Am Sonntagnachmittag sollen die 14 Deutschen Meister feststehen.

