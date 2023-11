Überlebender „Verity“-Seemann dankt seinen Rettern

Einer von zwei Überlebenden der untergegangenen „Verity“ in der Nordsee hat am Freitag seine Retter getroffen. „Er ist aktiv auf die Marine zugegangen mit dem ausdrücklichen Wunsch, sich zu bedanken“, sagte Johannes Dumrese, Leiter des Presse- und Informationszentrums der Marine in Nordholz. Der Mann trieb nach dem Schiffsunglück in der Nordsee und wurde von der Crew mit einer Seilwinde an Bord eines Helikopters gezogen. Zuvor hatte der NDR über das Treffen berichtet.