Caspar-David-Friedrich-Jahr: Eröffnungsfeier ausgebucht

Greifswald (dpa/mv). Bereits der Auftakt des bevorstehenden Caspar-David-Friedrich-Jahres ist sehr nachgefragt. Die offizielle Eröffnungsfeier des Jubiläumsjahres anlässlich des 250. Geburtstages des Malers sei nach drei Wochen ausgebucht gewesen, teilte die Stadt Greifswald mit. Die Feier findet am 20. Januar im Dom St. Nikolai in Greifswald statt, der Taufkirche des in der Hansestadt geborenen Romantikers. Am Freitag wurde das Programm für das erste Quartal des Jubiläumsjahres vorgestellt.

Fast 90 Veranstaltungen sind demnach vorgesehen. Für das gesamte Jahr seien bereits mehr als 200 gemeldet worden. Am 7. April sollen in St. Nikolai vom weltbekannte Künstler Ólafur Elíasson neugestaltete Kirchenfenster feierlich eingeweiht werden. Die Neugestaltung der Ostfenstergruppe sei einem Werk Friedrichs nachempfunden und werde den Dom in die Farb- und Lichtspektren des Jubilars tauchen.

Eigens für das Jubiläum hat die Stadt nach eigenen Angaben eine ehemalige 240-Quadratmeter große Spielothek angemietet, in der es zeitgenössische Ausstellungen geben soll. Für das gesamte Jahr sind zudem Sonderausstellungen geplant, unter anderem im Pommerschen Landesmuseum und im Caspar-David-Friedrich-Zentrum.

Von Dezember an sollen in Greifswald und der Region sowie bei bundesweiten Partnern Programmhefte für das erste Quartal 2024 ausgelegt sein.

Der am 5. September 1774 geborene Schöpfer etwa des Bildes „Der Wanderer über dem Nebelmeer“ gilt heute als einer der bekanntesten Maler Deutschlands. In seinen Bildern kommen immer wieder auch Greifswald oder Vorpommern als Motive vor, etwa die Kreidefelsen auf Rügen im gleichnamigen Bild oder die Klosterruine von Eldena bei Greifswald.

