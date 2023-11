Landkreis Rostock Lastwagen erfasst Fußgängerin in Teterow

Eine plötzlich auf die Straße getretene Fußgängerin ist in Teterow (Landkreis Rostock) von einem Lastwagen erfasst worden. Die Frau wurde am Freitag von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Wie schwer sie verletzt wurde, blieb zunächst unklar.