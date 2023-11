Unbekannter wirft Steine auf Autobahn: Zeugen gesucht

Mehrere Steine soll ein Unbekannter auf die Fahrbahn der Autobahn 19 nahe des Petersdorfer Sees (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) geworfen haben. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Insgesamt gehe es um drei Vorfälle zwischen Juli und Anfang November, teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit. Menschen wurden nicht verletzt, jedoch entstanden Schäden an den betroffenen Autos.

Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium.

Malchow (dpa/mv). Mehrere Steine soll ein Unbekannter auf die Fahrbahn der Autobahn 19 nahe des Petersdorfer Sees (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) geworfen haben. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Insgesamt gehe es um drei Vorfälle zwischen Juli und Anfang November, teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit. Menschen wurden nicht verletzt, jedoch entstanden Schäden an den betroffenen Autos.

Den Ermittlungen zufolge stand der Tatverdächtige in allen drei Fällen vermutlich auf einem parallel zur Autobahn verlaufenden Weg nördlich der Petersdorfer Brücke. Der Mann soll zwischen 40 und 60 Jahre alt sein, einen grauen Vollbart tragen und mit einer rot-schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein. Das Kriminalkommissariat in Röbel ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Menschen, die den Verdächtigen gesehen oder möglicherweise weitere Taten beobachtet haben, sich zu melden.

