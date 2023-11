Schifffahrt IHK-Umfrage: Stimmung in Schiffbaubranche eingetrübt

Ein Werftarbeiter überwacht Brennschnitt-Arbeiten an einem Schiffsmodul.

Die Herbstumfrage der Industrie- und Handelskammern belegt eine schlechte Stimmung in der Schiffbaubranche. Die Konjunkturaussichten hätten sich in dem Bereich deutlich eingetrübt. In der Schifffahrtsbranche sei der Geschäftsklimaindex leicht rückläufig. Allein die Hafenwirtschaft zeigt eine leicht positive Entwicklung, wie die maritime Konjunkturumfrage der IHK Nord, dem Zusammenschluss von 13 norddeutschen Industrie- und Handelskammern, ergab.