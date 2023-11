Mutmaßliche Drogendealer-Bande aufgeflogen: sechs Festnahmen

Staatsanwaltschaft und Polizei in Schwerin haben nach umfangreichen Ermittlungen wegen Rauschgiftkriminalität fünf Männer und eine Frau festgenommen. Alle Beschuldigten stammen aus Schwerin und befinden sich aufgrund von Haftbefehlen des Amtsgerichtes Schwerin in Untersuchungshaft, wie die Ermittlungsbehörden am Freitag mitteilten. Die Männer sind 25 bis 29 Jahre alt, die Frau ist 23 Jahre alt.