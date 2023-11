Ein Fußgänger ist in Wolgast im Landkreis Vorpommern-Greifswald von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Fahrer des Wagens habe den Mann vor dem Unfall an einer Kreuzung offenbar übersehen, teilte die Polizei mit. Der 49 Jahre alte Fußgänger wurde nach dem Unfall am Donnerstag mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht.