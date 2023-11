Manuela Schwesig hält Antrittsrede als Bundesratpräsidentin

Für ein Jahr hat Mecklenburg-Vorpommern die Präsidentschaft im Bundesrat inne. Sie begann am 1. November. Jetzt hält Ministerpräsidentin Schwesig die Antrittsrede.

Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, spricht auf der Konferenz «Ostdeutschland 2030» in Leipzig.

Berlin/Schwerin (dpa/mv). Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hält am Freitag (9.30 Uhr) ihre Antrittsrede im Bundesrat als Präsidentin der Länderkammer. Ansprechen will sie unter anderem den Antisemitismus und die Bedeutung der Suche nach Kompromissen in der Demokratie.

Anschließend trifft Schwesig den französischen Senatspräsidenten Gérard Larcher zu einem Gespräch über die deutsch-französischen Beziehungen. Gesprochen werden soll dabei auch über eine stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit von Frankreich mit Ostdeutschland, wie es im Vorfeld hieß. Schwesig hatte angekündigt, in ihrer Bundesratspräsidentschaft ostdeutsche Akzente setzen zu wollen.

Außerdem soll am Freitag vor dem Bundesratsgebäude der traditionelle Weihnachtsbaum aufgestellt werden. Er wird stets vom Vorsitzland gestellt. Die neun Meter hohe Küstentanne, die MV liefert, wurde in der Nähe von Stralsund gefällt.

