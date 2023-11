Betrunkener Autofahrer rast gegen Ampel: Von Zeuge gestellt

Ein Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Ampelanlage gefahren und dann geflüchtet. Ein Augenzeuge hatte die Polizei alarmiert und wenig später den Flüchtigen selbst gestellt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Greifswald (dpa/lmv). Ein Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Ampelanlage gefahren und dann geflüchtet. Ein Augenzeuge hatte die Polizei alarmiert und wenig später den Flüchtigen selbst gestellt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der 64-jährige Autofahrer war den Angaben zufolge beim Eintreffen der Polizei stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 2,32 Promille. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro.

Die Ampel sei durch den Zusammenstoß so stark beschädigt worden, dass sie vorerst nicht mehr in Betrieb genommen werden könne, hieß es. Damit Fußgänger und Radfahrer die Straßen weiterhin queren können, werden laut Mitteilung die Fahrspuren verengt. Dadurch könne Stau in der Innenstadt entstehen. Die Polizei bittet deshalb um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich des Karl-Liebknecht-Rings.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern