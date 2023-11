39 Prozent der Firmen in MV wollen ohne Nachfolger schließen

Viele Unternehmer in Mecklenburg-Vorpommern wollen einer Umfrage zufolge ihre Firma schließen, wenn kein Nachfolger gefunden wird. Das gaben 39 Prozent der Befragten an, wie aus der im Auftrag der Commerzbank durchgeführten Erhebung hervorgeht, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Für die repräsentative Untersuchung wurden demnach bundesweit 1600 Unternehmen mit einem Jahresumsatz bis zu 15 Millionen Euro vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos befragt, davon 100 in Mecklenburg-Vorpommern. Zu den Befragten zählten sowohl Kunden der Commerzbank als auch Kunden anderer Institute.