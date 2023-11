Curiates neuer Investor für Warnow-Klinik in Bützow

Für das im Insolvenzverfahren stehende Krankenhaus in Bützow (Landkreis Rostock) zeichnet sich eine Lösung ab. Nach bewegten Wochen sei es gelungen, mit der Curiates-Gruppe einen Investor für die Warnow-Klinik zu finden, teilte Insolvenzverwalterin Ulrike Hoge-Peters am Donnerstag in Rostock mit. Dies sei ein Meilenstein zum Erhalt der Warnow-Klinik. Die Curiates-Gruppe betreibe mehrere medizinische Versorgungszentren in Mecklenburg-Vorpommern. Der NDR hatte zuvor berichtet.