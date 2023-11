Bande Jugendlicher zerstört Autoscheiben in Stralsund

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Mittwochabend in Stralsund mutmaßlich die Scheiben mehrerer Autofenster eingeschlagen. Nach einer ersten Meldung einer zerstörten Scheibe an der Fahrertür eines Autos hatte die Polizei Kunde von einem zweiten Tatort bekommen und konnte dort drei männliche Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren fassen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die drei hatten demnach ein Messer und einen Notfallhammer dabei.