Nach Raubüberfällen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Gleich zweimal ist es am Mittwochabend in Waren im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zu einem versuchten Raub gekommen. In beiden Fällen sei einer der beiden unbekannten Täter mit einem Messer bewaffnet gewesen, teilte die Polizei mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um dieselben Täter handelt.

Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium.

Zunächst hatten Unbekannte in einem Einkaufsmarkt eine Mitarbeiterin aufgefordert, die Kasse zu öffnen. Die Täter flüchteten den Angaben zufolge, als sich der Marktleiter der Kasse näherte. Nicht einmal eine Stunde später forderten Unbekannte in einer Tankstelle einen Mitarbeiter auf, die Kasse zu öffnen. Der Mann verweigerte dies jedoch laut Polizei und wurde bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung leicht im Gesicht verletzt. Anschließend verließen die Täter die Tankstelle wieder. In beiden Fällen blieben sie ohne Beute. Die Polizei leitete eine Fahndung ein.

