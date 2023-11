In einer Geflügelhaltung im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist die Vogelgrippe ausgebrochen. Ein Fall von Geflügelpest sei bestätigt worden, sagte ein Kreissprecher am Mittwoch. Betroffen sei eine Haltung in der Gemeinde Lewitzrand. Wie viele Tiere es in dem Stall gibt, sagte er nicht.