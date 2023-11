Rostocker Weihnachtsmarkt fast startklar: Auftakt am Montag

Rostock (dpa/mv). Der Countdown für den größten Weihnachtsmarkt im Nordosten läuft. Auf der etwa drei Kilometer langen Bummelmeile in Rostocks Innenstadt sind in diesem Jahr rund 180 Markteilnehmer aus fast allen Bundesländern sowie Polen, Finnland, Indien und den Niederlanden vertreten, wie die Großmarkt Rostock GmbH am Mittwoch mitteilte. Der Weihnachtsmann persönlich kommt am Montag zur Eröffnung durch Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke). Zu dem bis 22. Dezember dauernden Weihnachtsmarkt werden Hunderttausende Besucher erwartet.

Gegen 17.00 Uhr wird am Montag der 15 Meter hohe, mit beleuchteten Glasfieberkugeln geschmückte Weihnachtsbaum zum ersten Mal in diesem Jahr leuchten. Der Mammutbaum ist ein Zypressengewächs und stammt von einem Privatgrundstück aus der Rostocker Gartenstadt. Von weitem erkennbar wird auf dem Neuen Markt vor dem Rathaus auch wieder ein 38 Meter hohes Riesenrad seine Runden drehen. Mittwochs ist Familientag: Dann bieten zahlreiche Fahrgeschäfte, Schausteller und Gastronomiebetriebe Vergünstigen.

