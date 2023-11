7,5 Millionen neuer Energie-Zuschuss: Prognosen daneben

Wegen hoher Strom- und Heizrechnungen sollen die Hochschulen, Universitätsmedizinen und Studierendenwerke in Mecklenburg-Vorpommern zusätzliches Geld vom Land bekommen. Das Kabinett beschloss am Dienstag in Schwerin, zusätzlich 7,5 Millionen Euro aus dem Energie-Härtefallfonds bereitzustellen, wie Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) mitteilte. Die bisherigen Energiehilfen für 2023, die auf Prognosen aus dem Jahr 2022 beruhten, reichten nicht aus.