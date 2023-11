Mutmaßlicher Autodieb dank GPS-Sender auf A24 festgenommen

Dank eines eingebauten GPS-Senders in einem gestohlenen Transporter ist die Polizei einem mutmaßlichen Autodieb bei Suckow (Kreis Ludwigslust-Parchim) auf die Schliche gekommen. Die Beamten konnten den Mann deshalb am Dienstagmorgen nach dem entsprechenden Hinweis des Fahrzeugbesitzers auf der A24 in Richtung Berlin abpassen, wie die Polizei Ludwigslust mitteilte.