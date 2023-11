DWD Frostiges Wetter erwartet: Glatteis in der Nacht möglich

Der Dienstag startet in Mecklenburg-Vorpommern mit vielen Wolken und Regen. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind am Abend auch Schneeregenschauer möglich. Am Tag werden Höchstwerte von bis zu 7 Grad erwartet.