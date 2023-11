Polizei Hoher Schaden: Gabelstapler in Neubrandenburg gestohlen

Unbekannte haben in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) fünf Gabelstapler im Wert von rund 250.000 Euro gestohlen. Die Täter hätten sich in der Nacht zu Sonntag gewaltsam Zutritt zum Firmengelände verschafft und die dort abgestellten Maschinen abtransportiert, teilte die Polizei am Montag mit. Wie genau die Unbekannten die Fahrzeuge wegschaffen konnten, war zunächst unklar.