Diebesgut in Schwerin am Einbruchsort zurückgelassen

Unbekannte sind in Schwerin Krebsförde in eine Lagerhalle des Schienennetzbetreibers DB Netz AG eingebrochen - haben ihre Beute allerdings zurückgelassen. Die Täter hatten in der Nacht zu Samstag etwa 50 Kartons mit Kupferklemmen und mehrere Kupferkabel entwendet, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag mitteilte. Ihr Diebesgut transportierten sie demnach in einer Schubkarre, die sie jedoch samt Inhalt direkt am Gelände stehenließen. Vermutlich seien sie beim Transport gestört worden und in einem Auto geflüchtet. Die Bundespolizei habe Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls eingeleitet.