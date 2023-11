Rostocks OB Kröger: Schulessen droht zum Luxusgut zu werden

Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) fordert die Beibehaltung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes bei der Essensversorgung in Kitas, Schulen und Kantinen. Die von der Bundesregierung für Januar angekündigte Rückkehr zu 19 statt 7 Prozent Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie würde bei den Essensversorgern zu einer deutlichen Verteuerung führen, erklärte Kröger am Montag. Es sei zu befürchten, dass für viele Menschen ein Schul- oder Kantinenessen zum Luxusgut werde.