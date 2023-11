Zwei Verletzte bei Streit mit Glasflasche

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Rostocker Club hat ein 30-Jähriger mit einer Glasflasche gegen den Kopf eines Mitarbeiters geschlagen. Dabei wurde der 33-jährige Mitarbeiter mit der abgebrochenen Flasche im Gesicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auch der 30-jährige Angreifer zog sich Verletzungen im Gesicht und an der Hand zu. Nach Angaben der Polizei sei der Mann augenscheinlich alkoholisiert gewesen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.