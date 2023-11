In einem unbewohnten Wohnhaus in Trent auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat es in der Nacht zum Sonntag gebrannt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Dachstuhl des Gebäudes bereits vollständig in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt. Das Gebäude gilt als einsturzgefährdet. Es entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.