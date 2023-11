Geschichte Zahlreiche Veranstaltungen zum Volkstrauertag in MV

Grabkreuze stehen am Kriegsgräber Denkmal.

Anlässlich des Volkstrauertages wird auch in Mecklenburg-Vorpommern bei zahlreichen Veranstaltungen der Opfer von Gewaltherrschaft und Krieg gedacht. Die zentrale Gedenkstunde findet am Sonntag mit Kranzniederlegung auf dem Alten Friedhof in Schwerin (10.00 Uhr) statt. Im Schweriner Landtag beginnt um 11.00 Uhr eine Gedenkstunde, bei der der Kommandeur des Bundeswehr-Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommern, Brigadegeneral Uwe Nerger, die Rede hält.