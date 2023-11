Autofahrer prallt gegen Baum: Fahrzeug löst Notruf aus

Ein 65-Jähriger ist bei Suckow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei verletzt worden. Er kam nach dem Unfall am Samstagmorgen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ein Unfallerkennungssystem in seinem Fahrzeug hatte den Angaben zufolge nach dem Unfall den Notruf ausgelöst.