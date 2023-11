Kriminalität Männer greifen Rettungssanitäter an: Verfahren eingeleitet

Zwei junge Männer haben Rettungskräfte zu einem vermeintlichen Notfall in Neubrandenburg gerufen und sie vor Ort angegriffen. Bei der Auseinandersetzung in der Nacht zum Samstag wurden zwei Sanitäter verletzt, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Einer von ihnen, ein 52-Jähriger, konnte seinen Dienst im Anschluss nicht mehr fortsetzen. Gegen die 23 und 19 Jahre alten Tatverdächtigen wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Angriffs auf Hilfeleistende ermittelt.