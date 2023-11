Notfälle Jugendliche brechen in Schule ein und lösen Amok-Alarm aus

Zwei Jugendliche sind in eine Schule in Bergen (Landkreis Vorpommern-Rügen) eingebrochen und haben dadurch einen Amok-Alarm ausgelöst. Eine Amok-Gefahr habe nicht bestanden, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden 14- und 15-Jährigen hatten durch den Einbruch am Freitagabend die Warnanlage der Schule und somit den Alarm ausgelöst.