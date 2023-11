Rostock Seawolves kassieren in Chemnitz nächste Niederlage

In der Basketball-Bundesliga läuft es für die Seawolves auswärts weiterhin nicht. In Chemnitz beginnen die Rostocker zwar gut - aber reisen erneut als Verlierer heim.

Rostock (dpa/mv). Die Rostock Seawolves haben die Erfolgsserie der Niners Chemnitz in der Basketball-Bundesliga nicht beenden können und bleiben auswärts weiterhin ohne Erfolgserlebnis. Das 75:85 (34:42) am Freitagabend beim nunmehr siebenmal in Folge siegreichen Ligakonkurrenten bedeutete für die Mecklenburger die vierte Niederlage in der Fremde in dieser Saison. Bester Seawolves-Werfer war Derrick Alston mit 26 Punkten.

Die Mannschaft von Trainer Christian Held war früh klar in Rückstand geraten, erholte sich aber davon und übernahm im ersten Viertel zeitweilig sogar selbst die Führung. Mitte des zweiten Spielabschnitts verloren die Hanseaten für ein paar Minuten komplett den Faden. Nachdem Chevez Goodwin per Freiwurf zum zwischenzeitlichen 25:27 getroffen hatte, gelang Chemnitz ein 15:0-Lauf. Erst danach fanden die Seawolves wieder zu ihrem Spiel und kämpften sich bis zur Pause noch bis auf acht Punkte an die Niners heran.

Die Gastgeber aber blieben auch im dritten Viertel das effektivere Team und bauten ihren Vorsprung um weitere vier Punkte aus. Zwar entschieden die Seawolves den Schlussabschnitt knapp für sich, konnten die Niederlage damit aber nicht mehr verhindern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern